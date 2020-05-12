Twitter маркуватиме фейки про коронавірус та видалятиме найзухваліші

Соціальна мережа Twitter вводить спеціальне маркування публікацій, у яких буде міститися неправдива інформація щодо коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомляє Vox.

Керівництво компанії повідомило, що намагається обмежити "поширення потенційно шкідливого контенту, та такого, що вводить в оману".

Спеціальні позначки з’являться в нових фейкових постів і розміщених раніше.

Також у соціальній мережі заявили, що будуть видаляти деякі повідомлення, які містять свідомо неправдиву інформацію щодо коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 255 954 випадків зараження коронавірусом, серед яких 287 332 летальних, одужали від недуги 1 527 496 осіб. Загалом в Україні станом на ранок 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Померли 17 осіб, одужали – 228.