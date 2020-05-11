П'ятьох послів в Угорщині викликали "на килим" через фейкові новини про коронавірус
Про це повідомляє Remix.
"Угорщина викликала послів п'яти скандинавських країн після того, як вони розкритикували її через запроваджений в країні надзвичайний стан, покликаний захистити населення під час пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Сіярто зазначив, що викликали послів Данії, Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції після того, як міністри закордонних справ цих країн надіслали листа генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, в якому стверджують, що Угорщина порушує верховенство права.
Цим листом міністри дали відповідь на лист Пейчинович-Бурич щодо ситуації в Угорщині, де зазначалося, що "невизначений та неконтрольований надзвичайний стан не може гарантувати дотримання основних принципів демократії".
У листі п'ять міністрів запевнили Пейчинович-Бурич у підтримці її занепокоєння з приводу запровадження надзвичайного стану, який надав угорському уряду надзвичайні повноваження на час пандемії коронавірусу.
Як повідомлялося, 11 березня уряд Угорщини оголосив про запровадження надзвичайного стану з метою боротьби з поширенням нового коронавірусу.