П'ятьох послів в Угорщині викликали "на килим" через фейкові новини про коронавірус

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто викликав послів п'яти держав Північної Європи через поширення "фейкових новин" щодо реакції угорського уряду на пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Remix.

"Угорщина викликала послів п'яти скандинавських країн після того, як вони розкритикували її через запроваджений в країні надзвичайний стан, покликаний захистити населення під час пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Сіярто зазначив, що викликали послів Данії, Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції після того, як міністри закордонних справ цих країн надіслали листа генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, в якому стверджують, що Угорщина порушує верховенство права.

Цим листом міністри дали відповідь на лист Пейчинович-Бурич щодо ситуації в Угорщині, де зазначалося, що "невизначений та неконтрольований надзвичайний стан не може гарантувати дотримання основних принципів демократії".

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У листі п'ять міністрів запевнили Пейчинович-Бурич у підтримці її занепокоєння з приводу запровадження надзвичайного стану, який надав угорському уряду надзвичайні повноваження на час пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, 11 березня уряд Угорщини оголосив про запровадження надзвичайного стану з метою боротьби з поширенням нового коронавірусу.