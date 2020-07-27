Google поверне працівників в офіси не раніше липня-2021 – ЗМІ
Укрінформ
Компанія Google вирішила дозволити своїм співробітниками працювати з дому щонайменше до липня наступного року через пандемію COVID-19.
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, обізнаних із цим питанням.
«Google дозволить своїм співробітникам працювати з дому щонайменше до липня наступного року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення, яке було ухвалене на тлі пандемії коронавірусу, стосується близько 200 тисяч людей.
Раніше компанія заявила своїм працівниками, що очікує на їхнє повернення в офіс вже у січні наступного року.
Як повідомлялося, станом на середину дня 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 456 020 випадків COVID-19, із яких 653 030– летальні. 10 075 011 людей вже встигли вилікуватися.