Google поверне працівників в офіси не раніше липня-2021 – ЗМІ

Компанія Google вирішила дозволити своїм співробітниками працювати з дому щонайменше до липня наступного року через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

«Google дозволить своїм співробітникам працювати з дому щонайменше до липня наступного року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення, яке було ухвалене на тлі пандемії коронавірусу, стосується близько 200 тисяч людей.

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Раніше компанія заявила своїм працівниками, що очікує на їхнє повернення в офіс вже у січні наступного року.

Як повідомлялося, станом на середину дня 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 456 020 випадків COVID-19, із яких 653 030– летальні. 10 075 011 людей вже встигли вилікуватися.