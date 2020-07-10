Дуров звинуватив Apple і Google у зловживанні становищем на ринку

Компанії Apple і Google зловживають своїм становищем на ринку і знищують стартапи по всьому світу.

Про це в Telegram заявив засновник цього месенджера Павло Дуров.

За його словами, Apple користується монополією і вимагає від усіх розробників додатків для iPhone 30% від продажу будь-яких цифрових послуг.

"Натомість Apple не дає розробникам нічого, крім дозволу їх додатків бути доступними для користувачів iPhone", — пише Дуров, додаючи, що компанія забороняє встановлення будь-яких додатків на свої пристрої поза магазином AppStore.

"Майже так само сумно йдуть справи у розробників на смартфонах Android від Google", — повідомив підприємець. Він зазначив, що у творців додатків після виплати 30% часто не залишається коштів на податки, ліцензії, оплату праці співробітників, маркетинг, технічні витрати.

Дуров стверджує, що Apple і Google практично не вкладають кошти в розробку сторонніх додатків для своїх платформ і не несуть ніяких ризиків.

"Сьогодні всі розробники світу працюють на Apple і Google більшою мірою, ніж на самих себе", — заявив засновник Telegram, назвавши те, що відбувається "безпрецедентний приклад централізації та дисбалансу", коли дві компанії повністю контролюють ринок додатків.

Раніше з обвинувальними заявами виступав і засновник Facebook Марк Цукерберг. Він заявив про те, що соціальна мережа дозволить своїм користувачам відключати політичну рекламу. Функцію почнуть впроваджувати вже зараз, для користувачів з США вона буде доступна упродовж наступних тижнів.

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Соцмережа має намір надати можливість відключати політичну рекламу і для користувачів з інших країн. Для них функція буде доступна вже восени.