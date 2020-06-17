У Facebook з'явилася функція відключення політичної реклами

Facebook запустив кампанію з інформування американських громадян про вибори президента в США та додав у соцмережі функцію відключення політичної реклами.

Про це написав засновник корпорації Марк Цукерберг у статті USA Today.

«Зважаючи на те, що наш дискурс відбувається в інтернеті, я вважаю, що такі платформи як Facebook можуть відігравати позитивну роль на цих виборах, допомагаючи американцям використовувати свій голос там, де це найбільш важливо, шляхом голосування. Ми оголошуємо в середу найбільшу інформаційну кампанію за голосування в історії Америки. Наша мета - допомогти 4 мільйонам людей зареєструватися для голосування», - наголосив Цукерберг.

Facebook створює спеціальний інформаційний центр, який буде показувати користувачам достовірну інформацію, в тому числі щодо того, як і де проголосувати або яким чином виборцям зареєструватися тощо.

Водночас користувачі Facebook у США матимуть можливість повністю відключити всю політичну рекламу в соцмережі.

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«І для тих із вас, хто вже прийняв рішення і хоче тільки, щоб вибори закінчилися, ми вас чуємо, тому ми також вводимо можливість відключити політичну рекламу», - зауважив Цукерберг.

Дана функція буде доступна також в Instagram. Інформація від центру буде з'являтися у верхній частині стрічки новин в Facebook і Instagram.