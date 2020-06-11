Twitter тестує нову функцію для боротьби з фейками

Соціальна мережа Twitter тестує нову функцію, яка закликає користувачів читати статті, перш ніж їх поширювати на платформі.

Про це повідомляє Служба підтримки компанії у Twitter.

«Поширення статті може призвести до початку діалогу, тому вам краще прочитати її перед тим, як поширювати», - заявили у компанії.

У Twitter додали, що на операційні системі Android тестують функцію, яка питатиме користувачів, чи бажають вони відкрити статтю, яку не прочитали перед її поширенням у соцмережі.

У компанії зауважили, що таким чином хочуть нагадати користувачам, що читання статтей призводить до більш фахової дискусії у соцмережі.

Як зазначає портал GSM Arena, користувачі Twitter й далі можуть продовжувати поширювати статті, які вони не читали. Проте нова функція компанії є корисною для боротьби з поширенням дезінформації. Нині невідомо, які групи матимуть змогу першими тестувати цю функцію, але, ймовірно, це будуть користувачі з тисячами підписників.