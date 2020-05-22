WhatsApp тестує функцію додавання контакту через QR-код

Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, що дозволяє користувачам додавати нові контакти шляхом сканування їхніх QR-кодів.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що функція у бета-версії вже доступна для операційних систем iOS та Android.

Зазначається, що нова функція дозволить користувачам швидко додавати людей у список контактів, адже нині це можливо лише після того, як користувач збереже номер знайомого у списку контактів у телефоні.

Функція у бета-версії вже доступна для операційних систем iOS та Android.

Наразі невідомо, коли вона може з’явитись у головному додатку.