WhatsApp тестує функцію додавання контакту через QR-код
Укрінформ
Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, що дозволяє користувачам додавати нові контакти шляхом сканування їхніх QR-кодів.
Про це повідомляє The Verge.
Зазначається, що функція у бета-версії вже доступна для операційних систем iOS та Android.
Зазначається, що нова функція дозволить користувачам швидко додавати людей у список контактів, адже нині це можливо лише після того, як користувач збереже номер знайомого у списку контактів у телефоні.
Функція у бета-версії вже доступна для операційних систем iOS та Android.
Наразі невідомо, коли вона може з’явитись у головному додатку.