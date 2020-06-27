Цукерберг заявляє про перегляд політики Facebook

Один з засновників соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг оголосив про перегляд політики компанії в умовах майбутніх виборів президента США.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Три тижні тому я взяв на себе зобов'язання переглянути нашу політику напередодні виборів 2020 року. Ця робота триває, але сьогодні я хочу поділитися елементами нової політики щодо надання людям достовірної інформації про вибори, боротьби з обмеженням свободи вибору та боротьби з мовою ненависті", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Facebook обіцяють ретельно відстежувати контент, що вводить людей в оману, та видаляти повідомлення, що провокують ненависть.

Як зазначає Цукерберг, деякі матеріали маркуватимуть як «гідні новин», зокрема дописи політиків.

«Я вірю, що ми зможемо добитися прогресу у сфері охорони здоров'я та расової справедливості, водночас зберігаючи наші демократичні цінності свободи вираження думок та голосування», — написав Цукерберг.

Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться у листопаді.