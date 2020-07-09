Університет у смартфоні: презентували додаток "KNU online"

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація застосунку "KNU online" у межах проєкту «Цифровий університет. Університет у смартфоні».

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У застосунку вже доступні: електронний кабінет студента, електронний кабінет викладача, електронний деканат, цифрова бібліотека, онлайн-звітність та електронний документообіг.

Зокрема, студент може анонімно оцінювати викладачів, отримувати та здавати завдання, підтримувати онлайн-зв’язок з викладачем, деканатом і адміністрацією гуртожитків, замовляти необхідні довідки, розв'язувати фінансові питання та отримувати будь-яку довідкову інформацію.

А електронний кабінет викладача надає можливість розмістити в одному місці матеріали: текст і презентації лекцій, завдання і тести для практичних і лабораторних занять, кейси, літературу в електронному форматі, відео лекції.

"Наразі аналогів такому комплексному рішенню цифрового університету в смартфоні в Україні немає", - наголосили у Мінцифри.