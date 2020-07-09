На сайті Міносвіти запрацював чат-бот для вступників

На сайті Міністерства освіти та науки запрацював чат-бот з питань вступної кампанії у заклади освіти.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"На сайті МОН запрацював чат-бот, який стане вашим онлайн помічником у питаннях вступної кампанії 2020. Консультації надаються фахівцями оперативно, питання опрацьовуються в максимально стислі терміни", - йдеться у повідомленні.

Також в МОН нагадали, що окрім надання онлайн допомоги, фахівці МОН консультують на безкоштовній гарячій лінії з питань вступної кампанії та через інші засоби зв'язку.

Графік роботи фахівців: пн-чт - 9:00 - 18:00, пт - 9:00 - 16:45.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Вступна кампанія у заклади вищої освіти має розпочатися з 1 серпня.