Вступникам-2020 дозволили взяти відстрочку від призову

Міністерством освіти і науки спільно з Офісом Президента та Генеральним штабом напрацьовані рішення щодо випускників коледжів та університетів, що дозволять їм за бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

“Досягнуті домовленості дозволять вступникам скористатись своїм конституційним правом на продовження навчання - пройти необхідні вступні випробування та подати заяви на вступ”, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зазначається, що Міністерство освіти і науки надало відповідні роз’яснення приймальним комісіям закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову.

Попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

В МОН нагадали, що у зв'язку з карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 р. – розпорядження Уряду №179-р від 26.02.2020 року (зі змінами від 15.04.2020).

Пунктом 5 цього документа визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

Як повідомлялося, 8 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив керівникам Міністерства оборони та Міністерства освіти та науки врегулювати ситуацію, коли випускникам почали надходити повістки до військкомату.

Раніше МОН заявляло, що отримує численні зверненнями випускників, якми почали приносити повістки із військоматів.