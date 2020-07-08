Повістки для випускників: Шмигаль доручив узгодити призов і вступну кампанію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив керівникам Міністерства оборони та Міністерства освіти та науки врегулювати ситуацію, коли випускникам почали надходити повістки до військкомату.

Як наголосив він на засіданні уряду 8 липня, хлопцям необхідно надати можливість спокійно підготуватися до вступ у виші навчальні заклади, повідомляє кореспондент Укрінформу .

«Я прошу міністра оборони та в.о. міністра освіти краще скоординувати комунікацію і саму роботу з цього питання, щоб батьки й діти не нервували. Тому що хлопці, які досягли 18-літного віку, і хочуть вступити до віщих навчальних закладів, мають таку можливість отримати. І їм не варто бігти зараз вручати терміново повістки», - сказав Шмигаль.

Також він висловив переконання, що надалі призов проводитиметься відповідно до затверджених процедур.

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Як повідомлялося, МОН у зв’язку з численними зверненнями випускників, які почали отримувати повістки із військкоматів, розмістило на своєму сайті роз’яснення.

У документі наголошується, що ситуація, зокрема, зумовлена тим, що у 2020 році початок вступної кампанії (у зв’язку з епідемією коронавірусу) перенесли на серпень, а весняний призов було продовжено до кінця липня.

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет звернувся до Міноборони з клопотанням про надання відстрочки від весняного призову випускникам закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти 2020 року, а також про прийняття рішення щодо призову таких осіб вже під час осіннього призову у разі, якщо вони не продовжать навчання.

Також у МОН нагадали, що за традицією випускники закладів середньої та вищої освіти отримували повістки під час осіннього призову, після завершення вступної кампанії.