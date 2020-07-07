Міносвіти просить відтермінувати призов для випускників шкіл та коледжів

Міністерство освіти на науки просить Міністерство оборони України відстрочити весняний призов для випускників випускникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 2020 року.

Відповідний лист МОН за підписом в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета до Міноборони оприлюднений на сайті Міністерства освіти та науки.

"Враховуючи особливості проведення вступної та призовної кампаній 2020 року, які зумовлені запровадженням карантину, що призвело до перенесення термінів проведення вступної кампанії на серпень місяць, Міністерство освіти та науки звертається з клопотанням про надання відстрочки від весняного призову випускникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 2020 року, а також про прийняття рішення щодо призову зазначених осіб уже під час осіннього призову, у разі якщо вони не продовжать своє навчання", - йдеться у документі.

У листі зазначається, що ситуація, яка склалась у 2020 році, з паралельним проведенням вступної та призовної кампаній викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки призвела до можливості прийняття різних рішень на місцях щодо однакової категорії осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року. Як повідомили в Міністерстві оборони, у травні-липні 2020 року до лав Збройних сил на строкову службу планувалося призвати 9 тисяч осіб.