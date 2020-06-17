Випускники медвишів повинні проходити військову кафедру – Степанов

Випускники медичних університетів мають проходити військову кафедру.

Про це поінформував на брифінгу 17 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ми кажемо про випускників, які вступили до інтернатури, то вони не призиваються на військову службу. Якщо ми кажемо про військову кафедру (в медичних вишах — ред.), то це слушне питання, ми почали цим займатися. Я впевнений, що випускники медичних університетів повинні проходити військову кафедру і повинні отримати відповідне звання, мати навички організації системи надання медичної допомоги в певних умовах. Тим більше, що ми знаходимося зараз у військових подіях, які відбуваються на сході країни”, - сказав міністр.