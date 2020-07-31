Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС
Відповідний кадр він опублікував на власній сторінці у Twitter.
«Наш гарний синій мармур», - додав Херлі до знімка.
Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl— Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020
Як повідомлялося, 30 травня американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, що мала доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).
Екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon складався з двох досвідчених астронавтів NASA, які мають за плечима по два космічні польоти. Колишній пілот шатла Дуглас Херлі призначений командиром корабля, а польотний фахівець Роберт Бенкен — командиром по спільних операцій з МКС.
Ці екіпажні ролі унікальні, вони розподілені тільки на випадок випробувальних польотів. Зазвичай в кораблях зі схемою польоту, як у Crew Dragon, до складу екіпажу входять командир і бортінженери.
Фото: Col. Doug Hurley / Twitter