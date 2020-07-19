Астронавт NASA зробив знімок Сахари з космосу

Астронавт NASA зробив знімок Сахари з космосу

Фото
Укрінформ
Астронавт NASA Кріс Кессіді зробив знімок структури Ришад у Сахарі з МКС.

Фото Сахари астронавт опублікував у Twitter.

Структура Ришат або «Око Сахари» — геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара Структура має діаметр близько 38 км і знаходиться на висоті 400–460 м над рівнем моря.

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Структура Ришат утворилась 500–600 млн років тому (вік гірських порід найстарішого кільця)

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