Астронавт NASA зробив знімок Сахари з космосу
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Укрінформ
Астронавт NASA Кріс Кессіді зробив знімок структури Ришад у Сахарі з МКС.
Фото Сахари астронавт опублікував у Twitter.
Amazing to see the “Eye of the Sahara” near Ouadane, Mauritania. Easily viewable with one’s naked eye from our windows on @Space_Station. pic.twitter.com/Cztak4kL8y— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) July 15, 2020
Структура Ришат або «Око Сахари» — геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара Структура має діаметр близько 38 км і знаходиться на висоті 400–460 м над рівнем моря.
Структура Ришат утворилась 500–600 млн років тому (вік гірських порід найстарішого кільця)