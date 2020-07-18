NASA підтвердило дату повернення Crew Dragon на Землю

Повернення космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon і його екіпажу на Землю заплановано на 2 серпня.

Про це у Twitter написав глава NASA Джим Брайденстайн.

«За планом 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Герлі і Робертом Бенкен на борту від'єднається від МКС і попрямує до планети Земля. Приводнення заплановано на 2 серпня», - написав він.

Як зазначив Брайденстайн, на фактичну дату повернення можуть вплинути погодні умови.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, заснована Маском, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 із капсулою Crew Dragon, він доставив Кріса Кессіді і Роберта Бенкен на Міжнародну космічну станцію 31 травня.