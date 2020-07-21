У Чехії представили потужний електробайк із причепом
Відео
Укрінформ
Чеська компанія Kuberg представила електричний маунтинбайк Kuberg Ranger із запасом ходу до 100 км без підзарядки.
Про це повідомляє портал Electrek.
«Чеська компанія з виробництва електричних мотоциклів Kuberg представила Kuberg Ranger», - йдеться у повідомленні.
Транспортний засіб може використовуватися як електричний маунтинбайк або електроскутер.
Як повідомляє портал, у Kuberg Ranger вбудований акумулятор із потужністю в 14 кВт.
Сам маунтинбайк може набирати швидкість до 80 кілометрів за годину, а його запас ходу без підзарядки становить до 100 км. Також Kuberg Ranger має причеп, який має можливість перевозити до 30 кг ваги.
Зазначається, що вартість базової моделі розпочинається з 4 тисяч доларів США.
Як повідомлялося, італійська компанія GFG Style представила електричний спорткар Bandini Dora.