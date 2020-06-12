Український стартап Delfast представив новий електробайк

Український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки.

Про це повідомляє портал Electrek.

Як зазначається, максимальна швидкість електробайка сягає 80 км за годину завдяки двигуну в 5000 ватів і двом електробатареям потужністю 3,5 кВт за годину.

Вага транспортного засобу становить 69,9 кг, а вага пасажира не має перевищувати 135 кілограмів.

Почати випускати модель планують у серпні, вартість Delfast Top 3.0 становитиме 6799 доларів США.

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Раніше український стартап Delfast підписав угоду з поліцією у мексиканському місті Мехікалі про передачу кількох електричних велосипедів TopCop для їхнього тестування.

Згідно з інформацією на сайті Delfast, екологічний стартап був заснований у листопаді 2014 року Данилом Тонкопієм та Сергієм Денисенком.