Мексиканські копи пересядуть на українські електробайки
Про це йдеться у пресрелізі стартапа.
"Delfast офіційно домовилася про передачу кількох електричних велосипедів TopCop департаменту поліції у Мехікалі, Мексика", - йдеться у пресрелізі.
Нині правоохоронці тестуватимуть електробайки на вулицях центральної частини міста.
Зазначається, що TopCop можуть без підзарядки долати маршрути до 240 км, а їхня максимальна швидкість становить 80 км за годину.
В електричному велосипеді також встановлені GPS-трекер та блокування електродвигуна.
Додатково можуть бути встановлені спецсигнали для поліцейських.
На прохання клієнтів до "зеленого" велосипеда можуть бути додані причеп, радіокріплення або кріплення для перевезення зброї чи невеликого вогнегасника.
Згідно з інформацією на сайті Delfast, екологічний стартап був заснований у листопаді 2014 року Данилом Тонкопієм разом із Сергієм Денисенком.