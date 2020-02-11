Мексиканські копи пересядуть на українські електробайки

Український стартап Delfast підписав угоду з поліцією у мексиканському місті Мехікалі про передачу кількох електричних велосипедів TopCop для їхнього тестування.

Про це йдеться у пресрелізі стартапа.

"Delfast офіційно домовилася про передачу кількох електричних велосипедів TopCop департаменту поліції у Мехікалі, Мексика", - йдеться у пресрелізі.

Нині правоохоронці тестуватимуть електробайки на вулицях центральної частини міста.

Зазначається, що TopCop можуть без підзарядки долати маршрути до 240 км, а їхня максимальна швидкість становить 80 км за годину.

В електричному велосипеді також встановлені GPS-трекер та блокування електродвигуна.

Додатково можуть бути встановлені спецсигнали для поліцейських.

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На прохання клієнтів до "зеленого" велосипеда можуть бути додані причеп, радіокріплення або кріплення для перевезення зброї чи невеликого вогнегасника.

Згідно з інформацією на сайті Delfast, екологічний стартап був заснований у листопаді 2014 року Данилом Тонкопієм разом із Сергієм Денисенком.