У США презентували водяний електровелосипед

Новозеландський стартап Manta5 представив на виставці CES у Лас-Вегасі водяний електровелосипед Hydrofoiler XE-1.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Hydrofoiler XE-1 був розроблений новозеландським стартапом Manta5 і представлений у США на виставці CES у Лас-Вегасі”, - йдеться у повідомленні.

На виставці у США представили водяний електровелосипед / Фото: Manta5

Сам пристрій має підводні крила замість коліс, та невеликий пропелер, який підіймається, коли велосипедист набирає швидкість, крутячи педалі.

У компанії заявляють, що електричний велосипед має двигун із потужністю в 460 Ватт, а його максимальна швидкість на воді становить близько 19 км за годину.

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За словами гендиректора стартапу Грега Джонсона, цей пристрій, який виготовлений з міцного вуглецевого волокна й алюмінію для повітряних суден, нагадує звичайний маутенбайк, тільки на воді.

Покупці з Великої Британії можуть придбати електробайк за 5 790 фунтів стерлінгів не раніше червня 2020 року.