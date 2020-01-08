У США презентували водяний електровелосипед
Про це повідомляє Daily Mail.
“Hydrofoiler XE-1 був розроблений новозеландським стартапом Manta5 і представлений у США на виставці CES у Лас-Вегасі”, - йдеться у повідомленні.
На виставці у США представили водяний електровелосипед / Фото: Manta5
Сам пристрій має підводні крила замість коліс, та невеликий пропелер, який підіймається, коли велосипедист набирає швидкість, крутячи педалі.
У компанії заявляють, що електричний велосипед має двигун із потужністю в 460 Ватт, а його максимальна швидкість на воді становить близько 19 км за годину.
За словами гендиректора стартапу Грега Джонсона, цей пристрій, який виготовлений з міцного вуглецевого волокна й алюмінію для повітряних суден, нагадує звичайний маутенбайк, тільки на воді.
Покупці з Великої Британії можуть придбати електробайк за 5 790 фунтів стерлінгів не раніше червня 2020 року.