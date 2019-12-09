Xiаomi випускає новий електровелосипед

Китайська компанія Xiаomi представила новий електричний велосипед QiCycle, який коштуватиме близько 425 доларів США.

Про це повідомляє портал Electrek.

"Xiаomi випускає нове покоління електричного велосипеда QiCycle, який коштуватиме близько 425 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, електробайк зможе розігнатися до 25 км за годину. Встановлена на байку батарея дає змогу проїхати до 25 км.

Нині транспортний засіб доступний на власному краудфандінговому сайті YouPin.

Зазначається, що минулого року Xiaomi випустила електровелосипед Himo V1, а згодом на ринку з'явився й Himo C20.