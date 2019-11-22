Xiaomi патентує смартфон із двома екранами і чотирма камерами — ЗМІ

Китайська компанія Xiaomi патентує смартфон із двома екранами та чотирма задніми камерами.

Про це повідомляє портал BGR.

“Патент свідчить, що Xiaomi може випустити смартфон із двома екранами”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, ймовірно у майбутнього смартфону також не буде жодної передньої камери для селфі.

Натомість пристрій матиме чотири камери на задній частині.

Зазначається, що другий екран буде невеликим у порівнянні з першим та знаходитиметься також на задній частині пристрою.

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Як повідомлялося, китайська компанія Xiaomi планує впродовж наступного року представити понад десяток смартфонів із підтримкою 5G.

Фото: ithome