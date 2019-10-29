Xiaomi випустить перший у світі смартфон з камерою на 108 Мп
Укрінформ
Китайська компанія Xiaomi заявила, що незабаром представить перший в світі смартфон Mi Note 10 з камерою на 108 Мп.
Про це компанія повідомила у Twitter.
“На підході Mi Note 10 з першою у світі камерою на 100 мегапіксель”, - повідомляє Xiaomi.
В компанії додали, що йдеться про початок нової ери для камер смартфонів.
Нині невідомо, коли саме може відбутися презентація пристрою.
Як повідомлялося, китайська компанія Xiaomi планує впродовж наступного року представити понад десяток смартфонів із підтримкою 5G.