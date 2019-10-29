Xiaomi випустить перший у світі смартфон з камерою на 108 Мп

“На підході Mi Note 10 з першою у світі камерою на 100 мегапіксель”, - повідомляє Xiaomi.

В компанії додали, що йдеться про початок нової ери для камер смартфонів.

Нині невідомо, коли саме може відбутися презентація пристрою.

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Як повідомлялося, китайська компанія Xiaomi планує впродовж наступного року представити понад десяток смартфонів із підтримкою 5G.