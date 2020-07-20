Італія представила новий електричний спорткар

Італійська компанія GFG Style представила електричний спорткар Bandini Dora.

Про це повідомляє New Atlas.

«GFG Style представила Bandini Dora на італійському острові Сардинії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у спорткарі встановлені подвійний двигун та батарея у 90 кВт. Загальна потужність автомобіля становить 536 кінських сил.

У компанії стверджують, що двомісний електрокар може проїхати до 450 км без підзарядки.

Зазначається, що Bandini Dora розганяється до «сотні» за 3,3 секунди. Максимальна швидкість авто не перевищує 250 км за годину.

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Виробництво Bandini Dora буде обмеженим.

Як повідомлялося, японський автовиробник Nissan представив електричний позашляховик Ariya.

Фото: GFG Style