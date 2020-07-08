В Україні розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200"

Конструкторське бюро "Луч", яке входить до державного концерну "Укроборонпром", розробляє ударний безпілотний літальний апарат "Сокіл-200", макет якого буде представлено на цьогорічній виставці "Зброя та безпека".

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на генерального конструктора та гендиректора КБ "Луч" Олега Коростельова.

Наразі вже відпрацьовано близько 85% вузлів та агрегатів майбутнього БПЛА: "Усі комплектуючі частини безпілотника відпрацьовані: є ракета, є оптико-прицільна станція з лазерною системою наведення - тепер ми просто поєднуємо це в іншому літальному апараті. Спроектувати літальний апарат для КБ "Луч" – це взагалі не проблема", – цитує Коростельова пресслужба.

За словами генерального конструктора, корисне навантаження майбутнього ударного БПЛА становитиме 200-250 кг, з розрахунку на можливість нести 4 протитанкові ракети типу "Бар’єр" власної розробки та виробництва.

На думку Коростельова, цілком реально прийняти такий літак на озброєння протягом 1,5 років: почати літати через 9 місяців і 8-9 місяців залишити на випробувальні роботи.

На підприємстві готуються представити макет "Сокола-200" у натуральному масштабі на цьогорічній виставці "Зброя та безпека".

Читайте також: Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів

Крім того, генеральний директор ДККБ "Луч" повідомив, що наразі триває процедура прийняття на озброєння ракетного комплексу Р-360 "Нептун", випробування якого закінчилися нещодавно. "Процедура включає в себе акти державної комісії, кодифікацію основних частин та комплексу в цілому, і в подальшому наказ міністра оборони та прийняття, так би мовити, на постачання. Нам слід пройти ці процедури, але я думаю, що протягом 1,5-2 місяців ми вкладемося у ці строки", – повідомив Коростельов та додав, що до кінця 2021 року дивізіон ракетних комплексів "Нептун" вже може бути переданий до війська.

Як повідомлялося, XVII міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека – 2020" запланована на 13-16 жовтня.