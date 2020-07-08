Десять нових квадрокоптерів DJI MAVIC різних модифікацій, загальною вартістю понад 1,2 млн гривень, відправляються на охорону українського державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби та Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Британська сторона також забезпечить навчання персоналу Держприкордонслужби ефективно використовувати отриману техніку. Безпілотники можуть вести запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що «бачить» дрон, оператор бачить на контрольному моніторі», - йдеться у повідомленні.

Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів / Фото: https://dpsu.gov.ua

Нові дрони відправляються на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Саме там прикордонники - оператори безпілотників – будуть навчатися експлуатувати сучасну техніку та, в подальшому, контролювати з повітря ту чи іншу ділянку держкордону.

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Безпілотні літальні апарати є ефективними помічниками українських прикордонників, особливо на важкопрохідних ділянках місцевості.