Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби та Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Британська сторона також забезпечить навчання персоналу Держприкордонслужби ефективно використовувати отриману техніку. Безпілотники можуть вести запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що «бачить» дрон, оператор бачить на контрольному моніторі», - йдеться у повідомленні.
Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів / Фото: https://dpsu.gov.ua
Нові дрони відправляються на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Саме там прикордонники - оператори безпілотників – будуть навчатися експлуатувати сучасну техніку та, в подальшому, контролювати з повітря ту чи іншу ділянку держкордону.
Безпілотні літальні апарати є ефективними помічниками українських прикордонників, особливо на важкопрохідних ділянках місцевості.