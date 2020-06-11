EASA вперше сертифікувало повністю електричний літак

EASA вперше сертифікувало повністю електричний літак

Укрінформ
Агентство з авіабезпеки ЄС оголосило про сертифікацію електричного літака Pipistrel Velis Electro, що є першим у світі випадком сертифікації повністю електричного літака та важливою віхою на шляху до розвитку екологічно чистої авіації.

Про це EASA повідомляє у пресрелізі.

"Це прорив. Це перший електричний літак, який EASA сертифікувало, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь застосовує нові технології для зменшення шуму та викидів", - заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Velis Electro - двомісний літак, призначений головним чином для підготовки пілотів.

Компанія Pipistrel зі Словенії є провідним дизайнером та виробником малих літальних апаратів, вона спеціалізується на енергоефективних та доступних високоефективних літальних апаратах.

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Сертифікація завершена менш ніж за три роки. Літак відповідає високому стандарту безпеки, необхідному для сертифікації, зазначають в агентстві.

Проєкт також надав важливі знання з точки зору майбутніх сертифікацій двигунів та літаків з електричним двигуном.

Літак працює від першого сертифікованого електричного двигуна E-811-268MVLC. Він був сертифікований 18 травня 2020 року.

"Сертифікація типу Pipistrel Velis Electro - це перший крок до комерційного використання електричних літальних апаратів, необхідних для авіації без викидів. Він значно тихіший, ніж інші літаки, і взагалі не викидає газів згоряння", - сказав засновник і генеральний директор Pipistrel Aircraft Іво Боскарол.

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