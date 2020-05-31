"Батут працює": Маск відповів главі "Роскосмосу"

Ілон Маск нагадав главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну його пропозицію США доставляти астронавтів на МКС за допомогою батута.

Це сталося під час на пресконференції, присвяченій успішному запуску Crew Dragon.

«Батут працює», - сказав Маск, після чого він і директор NASA Джеймс Брайденстайн переглянулися і засміялися. - «Це внутрішній жарт», - коротко пояснив Маск.

Відповідаючи на запитання, чи отримала NASA якісь повідомлення від російських колег, Брайденстайн відзначив, що Рогозін відправив їм привітання: «вони вірять у співробітництво, і я думаю, що воно залишатиметься міцним». Після чого Маск згадав про батут.

У 2014 році, коли Рогозін ще обіймав посаду віцепрем'єра Росії, він прокоментував американські санкції проти космічної галузі РФ на тлі анексії Криму, запропонувавши США доставляти астронавтів на МКС за допомогою батута. Як відомо, з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів, астронавтів доставляли на МКС російськими «Союзами». За останніми розцінками одне місце коштувало американцям приблизно в 90 мільйонів доларів, відповідно від втрати монополії Роскосмос щороку недоотримуватиме близько 400 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, який мав доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) о 17:29 за київським часом.