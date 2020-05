Трамп про запуск корабля SpaceX: Це кінець епохи залежності від інших країн

Про це президент США Дональд Трамп сказав під час виступу перед NASA та журналістами у Флориді, передає Білий дім.

"Наші колишні лідери поставили нас у ситуацію, коли відправка наших астронавтів у космос залежала від інших країн. Тепер із цим покінчено. Десятиліття, упродовж яких ми лише втрачали час і майже нічого не робили в космосі, тепер офіційно залишилися в минулому", - заявив Трамп.

Трамп дуже зрадів, що "американський корабель відправив американців у космос на американській ракеті", адже без участі Росії цього не робили вже 10 років.

"Past leaders put the United States at the mercy of foreign nations to send our astronauts into orbit. Not any more." pic.twitter.com/H0InKhBMJI