Трамп про запуск корабля SpaceX: Це кінець епохи залежності від інших країн

Штати нарешті поклали край епохи залежності від інших країн.

Про це президент США Дональд Трамп сказав під час виступу перед NASA та журналістами у Флориді, передає Білий дім.

"Наші колишні лідери поставили нас у ситуацію, коли відправка наших астронавтів у космос залежала від інших країн. Тепер із цим покінчено. Десятиліття, упродовж яких ми лише втрачали час і майже нічого не робили в космосі, тепер офіційно залишилися в минулому", - заявив Трамп.

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Трамп дуже зрадів, що "американський корабель відправив американців у космос на американській ракеті", адже без участі Росії цього не робили вже 10 років.

"Past leaders put the United States at the mercy of foreign nations to send our astronauts into orbit. Not any more." pic.twitter.com/H0InKhBMJI — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

Раніше виконавчий директор "Роскосмосу" Сергій Крикальов відреагував на запуск Crew Dragon. Він вважає, що цей запуск "відкриває новий етап у світовій пілотованій програмі".

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Нагадаємо: це перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавти NASA доставлялися на МКС російськими кораблями «Союз».

За останніми розцінками, одне місце обходилося американцям приблизно в 90 мільйонів доларів. Як повідомляють російські ЗМІ, від втрати монополії "Роскосмос" щорічно буде недоотримувати близько 400 мільйонів доларів.