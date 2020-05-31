"Роскосмос" привітав США з успішним запуском пілотованого космічного корабля

Космічне агентство Росії "Роскосмос" відреагувало на запуск у космос корабля Crew Dragon, який доставить на МКС двох астронавтів.

Про це йдеться у відеозверненні виконавчого директора з пілотованих космічних програмам Росії Сергій Крикальова у Twitter.

За його словами, запуск Crew Dragon "відкриває новий етап в пілотованій програмі, світовій пілотованій програмі, програмі МКС, куди і полетів цей корабель тому що у нас з'являються нові можливості, нові резерви і я впевнений, що успіх цієї місії дасть нам додаткові можливості, які підуть на користь всій світовій пілотованій програмі".

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

Нагадаємо: це перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавти NASA доставлялися на МКС російськими кораблями «Союз».

За останніми розцінками, одне місце обходилося американцям приблизно в 90 мільйонів доларів. Як повідомляють російські ЗМІ, від втрати монополії "Роскосмос" щорічно буде недоотримувати близько 400 мільйонів доларів.