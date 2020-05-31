Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС

Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС

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Укрінформ
Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX вийшов на орбіту та наразі наближається до точки зустрічі з МКС, з якою зістикується приблизно за 17 годин.

Про це повідомили у SpaceX.

Астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом), а на 19:45 заплановане відкриття люку між МКС та Crew Dragon.

На відміну від вантажних кораблів Dragon, які після зближення з МКС підчіплював дистанційний маніпулятор, Crew Dragon оснащений автоматичною системою стикування. Окрім того, на етапі зближення зі станцією астронавти протестують систему ручного управління корабля.

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Раніше перший ступінь ракети-носія Falcon-9, що виводить пілотований корабель, успішно здійснив посадку на платформу в Атлантичному океані.

Нагадаємо: американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, що має доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Запуск відбувся о 15:23 за місцевим часом (22:23) за Києвом.

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