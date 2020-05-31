Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС
Про це повідомили у SpaceX.
Астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом), а на 19:45 заплановане відкриття люку між МКС та Crew Dragon.
Listen in to hear @AstroBehnken and @Astro_Doug on-obrit→ https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/knZYkyby8K— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
На відміну від вантажних кораблів Dragon, які після зближення з МКС підчіплював дистанційний маніпулятор, Crew Dragon оснащений автоматичною системою стикування. Окрім того, на етапі зближення зі станцією астронавти протестують систему ручного управління корабля.
Crew Dragon has successfully separated. Next stop? The International @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/rDKFzPouTE— NASA (@NASA) May 30, 2020
Раніше перший ступінь ракети-носія Falcon-9, що виводить пілотований корабель, успішно здійснив посадку на платформу в Атлантичному океані.
Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Нагадаємо: американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, що має доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Запуск відбувся о 15:23 за місцевим часом (22:23) за Києвом.