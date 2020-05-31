Від втрати монополії "Роскосмос" втрачатиме $400 мільйонів щорічно

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX, який учора вдало був запущений з американського космодрому, позбавить "Роскосмоса" прибутку в $400 мільйонів щорічно.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Це перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавти NASA доставлялися на МКС російськими кораблями "Союз". За останніми розцінками одне місце обходилося американцям приблизно в 90 мільйонів доларів.

Читайте також: SpaceX та NASA здійснили запуск пілотованого корабля з космодрому у Флориді

Від втрати монополії "Роскосмос" щорічно буде недоотримувати близько 400 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, перша спроба запуску Falcon 9 мала відбутися минулої середи, однак вона була відкладена через несприятливі погодні умови в районі потенційного приземлення капсули з астронавтами в разі аварійної посадки. Доставлення американських астронавтів на МКС заплановане на неділю, 31 травня, повідомили в NASA.