Apple зареєструвала в Україні своє представництво

Apple зареєструвала в Україні своє представництво

Укрінформ
Американська корпорація Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію.

Відповідні дані внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

"ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА" (APPLE UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY (APPLE UKRAINE LLC). Основний вид діяльності – оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням", - зазначається в реєстраційних даних.

Згідно з Реєстром, представництво пройшло реєстрацію в Україні 15 квітня 2020 року. Розмір статутного капіталу 2,708990 млн грн.

Кінцевий бенефіціар – корпорація Apple Inc. Засновник - ЕППЛ ДІСТРІБ'ЮШН ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (Ірландія).

Як повідомлялося, Apple Inc. — американська технологічна компанія, яка проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси. Є першою американською компанією, чия капіталізація перевершила 1 трлн доларів США. Це сталося під час торгів акціями компанії 2 серпня 2018 року. Цього дня компанія також стала найдорожчою публічною компанією за всю історію, обійшовши капіталізацію попереднього рекордсмена — компанії PetroChina.

До пристроїв, що розробляються компанією належать смартфон iPhone, планшет iPad, персональний комп'ютер Mac, портативний медіаплеєр iPod і розумний годинник Apple Watch. Розроблене компанією програмне забезпечення включає операційні системи OS X та iOS, медіаплеєр iTunes, веббраузер Safari та застосунки iLife та iWork. До онлайн сервісів належать iTunes Store, iOS App Store, Mac App Store та iCloud.

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Apple була заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вейном 1 квітня 1976. Її було зареєстровано як Apple Computer, Inc. 3 січня 1977 і було перейменовано на Apple Inc. 9 січня 2007. Apple було включено до індексу Dow Jones Industrial Average 19 березня 2015.

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Річний виторг компанії за 2017 рік становила 229,2 млрд доларів, чистий прибуток —48,4 млрд доларів. За два квартали 2019/2020 фінансового року (другий фінансовий квартал у США закінчився 28 березня 2020 року) Apple отримала 33,4 млрд доларів чистого прибутку, виторг компанії за цей період становив 150,1 млрд доларів.

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