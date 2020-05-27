Apple зареєструвала в Україні своє представництво

Американська корпорація Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію.

Відповідні дані внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

"ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА" (APPLE UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY (APPLE UKRAINE LLC). Основний вид діяльності – оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням", - зазначається в реєстраційних даних.

Згідно з Реєстром, представництво пройшло реєстрацію в Україні 15 квітня 2020 року. Розмір статутного капіталу 2,708990 млн грн.

Кінцевий бенефіціар – корпорація Apple Inc. Засновник - ЕППЛ ДІСТРІБ'ЮШН ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (Ірландія).

Як повідомлялося, Apple Inc. — американська технологічна компанія, яка проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси. Є першою американською компанією, чия капіталізація перевершила 1 трлн доларів США. Це сталося під час торгів акціями компанії 2 серпня 2018 року. Цього дня компанія також стала найдорожчою публічною компанією за всю історію, обійшовши капіталізацію попереднього рекордсмена — компанії PetroChina.

До пристроїв, що розробляються компанією належать смартфон iPhone, планшет iPad, персональний комп'ютер Mac, портативний медіаплеєр iPod і розумний годинник Apple Watch. Розроблене компанією програмне забезпечення включає операційні системи OS X та iOS, медіаплеєр iTunes, веббраузер Safari та застосунки iLife та iWork. До онлайн сервісів належать iTunes Store, iOS App Store, Mac App Store та iCloud.

Apple була заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вейном 1 квітня 1976. Її було зареєстровано як Apple Computer, Inc. 3 січня 1977 і було перейменовано на Apple Inc. 9 січня 2007. Apple було включено до індексу Dow Jones Industrial Average 19 березня 2015.

Річний виторг компанії за 2017 рік становила 229,2 млрд доларів, чистий прибуток —48,4 млрд доларів. За два квартали 2019/2020 фінансового року (другий фінансовий квартал у США закінчився 28 березня 2020 року) Apple отримала 33,4 млрд доларів чистого прибутку, виторг компанії за цей період становив 150,1 млрд доларів.