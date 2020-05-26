Apple може цьогоріч представити рекордну кількість iPhone – ЗМІ

Американська компанія Apple може у 2020 році представити чотири варіанти нового iPhone 12.

Про це повідомляє Business Insider.

«Очікується, що iPhone 12 з'явиться у чотирьох різних варіантах у порівнянні з попередніми роками, коли Apple представляла дві чи три версії свого найновішого смартфона» - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, дві моделі будуть наступниками iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Також очікується, що всі нові iPhone матимуть підтримку 5G та екрани з органічним світлодіодом замість рідкокристалічних дисплеїв.

Вважається, що саме світлодіод краще відображає контрасти.

В усіх пристроях буде встановлений процесор A14 Bionic.

Зазначається, що презентація iPhone відбудеться восени, проте існує ймовірність того, що деякі варіанти нового iPhone будуть представлені пізніше ніж зазвичай через економічні наслідки від коронавірусу.