Доповнена реальність і QR-сканер: Apple розробляє “розумні” окуляри

Компанія Apple має намір наступного року представити окуляри з доповненою реальністю.

Про це повідомляє портал Apple Insider.

«Apple може у 2021 році представити «Apple Glass» із доповненою реальністю», - йдеться у повідомленні.

Виробництво окулярів може розпочатися у першій половині року.

За словами відомого інсайдера Джона Просера, вартість гарнітури може становити від 499 доларів США. Він також додав, що спеціальні окуляри зможуть, зокрема, сканувати QR-коди.

Раніше презентація Apple Glass планувалася на четвертий квартал цього року, проте через пандемію коронавірусу її вирішили відкласти.

Як повідомлялося, минулого тижня компанія Apple викупила стартап NextVR, який займається трансляцією заходів із віртуальною реальністю.