Доповнена реальність і QR-сканер: Apple розробляє “розумні” окуляри

Доповнена реальність і QR-сканер: Apple розробляє “розумні” окуляри

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Укрінформ
Компанія Apple має намір наступного року представити окуляри з доповненою реальністю.

Про це повідомляє портал Apple Insider.

«Apple може у 2021 році представити «Apple Glass» із доповненою реальністю», - йдеться у повідомленні.

Виробництво окулярів може розпочатися у першій половині року.

За словами відомого інсайдера Джона Просера, вартість гарнітури може становити від 499 доларів США. Він також додав, що спеціальні окуляри зможуть, зокрема, сканувати QR-коди.

Раніше презентація Apple Glass планувалася на четвертий квартал цього року, проте через пандемію коронавірусу її вирішили відкласти.

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Як повідомлялося, минулого тижня компанія Apple викупила стартап NextVR, який займається трансляцією заходів із віртуальною реальністю.

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