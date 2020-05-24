Reebok представив прототипи інноваційних захисних масок

Спортивний бренд Reebok створив три прототипи масок, які не тільки захищають від небезпечних часточок в атмосфері, але і повідомляють власників про рівень кисню та інших життєво важливих показників.

Про це пише FastCompany.

“У багатьох частинах світу, особливо в Азії, люди часто носять маски для занять спортом на вулиці. Коронавірус тільки збільшує цю потребу", - вважає глава лабораторії інновацій Reebok в Європі Дон Альберт.

Всього бренд представив дизайн трьох масок для обличчя, які можна носити під час тренувань, в тому числі у воді.

“Сенсорна маска від компанії має прозорий екран навколо рота. Дослідження Reebok показало, що люди сприймають спорт як соціальну активність, їм подобається виражати емоції і бачити обличчя оточуючих", - каже Альберт.

Також компанія хоче оснастити цю маску датчиками для відстеження частоти серцевих скорочень і частоти дихання, які будуть фіксуватися в додатку.

"Маска для пірнання складається з прозорого екрана на все обличчя, капюшона та респіратора, які повністю покривають голову", - описує розробку глава лабораторії.

За його словами, через програму можна буде регулювати умови всередині цієї маски — від температури до рівня кисню.

“Найамбітніша наша маска — це маска-очищувач. Вона складається з респіратора з органічною речовиною, наприклад водоростями або мохом, який очищає повітря, поглинаючи вуглекислий газ з атмосфери та виділяючи кисень", - заявив Альберт.

Заявляється, що маска-очищувач здатна фільтрувати небезпечні частинки, включаючи віруси.

Раніше Міністерство охорони здоров'я рекомендувало допускати працівників в офісні приміщення тільки після температурного скринінгу, в масках і з дотриманням соціальної дистанції.