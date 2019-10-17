Forbes назвав Nike, ESPN і Adidas найдорожчими спортивними брендами світу
Укрінформ
Журнал Forbes назвав найдорожчі спортивні марки.
Перші три місця в рейтингу зайняли Nike вартістю $36,8 млрд, спортивний телеканал ESPN ($13,1 млрд) і Adidas ($11,2 млрд).
У десятку лідерів також увійшли:
Gatorade — $6,7 млрд,
Sky Sports — $4,4 млрд,
Puma — $4 млрд,
Under Armour — $3,5 млрд,
UFC — $2,4 млрд,
YES — $1,5 млрд,
Reebok — $800 млн.
Forbes назвав лідерів серед найдорожчих брендів спортивних подій. Перше місце зайняв Супербоул — змагання за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. Загальний дохід від нього становить $780 млн. На другому місці — Літні олімпійські ігри ($375 млн), на третьому — фінал чотирьох чоловічого баскетбольного турніру першого дивізіону NCAA ($300 млн), а на четвертому — Чемпіонат світу з футболу ($282 млн).