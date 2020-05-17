Цифрові технології важливі для перемоги над пандемією — Гутерреш

Міжнародна співпраця у цифрових технологіях вкрай важлива для перемоги над COVID-19.

Про це йдеться у зверненні Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з нагоди Всесвітнього дня телекомунікацій та інформаційного суспільства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Всесвітній день інформаційного суспільства нагадує нам, що міжнародна співпраця у питанні цифрових технологій є вкрай важливою для подолання COVID-19 й досягнення цілей Сталого розвитку 2030”, - сказав Гутерреш.

Він наголосив, що “інформаційні технології можуть бути маяком надії, дозволяючи мільярдам людей по всьому світу з’єднатися”.

“Під час пандемії COVID-19 ці з’єднання із близькими, школами й університетами, роботодавцями, медиками й важливими постачальниками є важливішими, ніж будь-коли”, - зазначив генсек.

Гутерреш додав, що “Міжнародний союз електрозв’язку продовжує працювати зі спільнотою інформаційних й комунікаційних технологій, а також агентствами ООН над впорядкуванням й подоланням цієї кризи й кращим відновленням”.

“Нові технології — від 5G та великих даних до хмарних обчислень та штучного інтелекту — є потужним засобом вирішення найбільш нагальних світових проблем, у тому числі пандемії", — підсумував дипломат.

Зазначимо, що Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства з 1969 року святкується щорічно 17 травня на вшанування заснування Міжнародного телекомунікаційного союзу та підписання Першої міжнародної телеграфної конвенції в 1865 році.