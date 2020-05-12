Науковці розробили штучний інтелект для діагностики COVID-19

Дослідники з США та Королівського коледжу у Лондоні розробили програму для штучного інтелекту (ШІ), яка може передбачити, чи є у людини COVID-19, на основі її симптомів.

Про це повідомляється на сайті Королівського коледжу.

"Модель ШІ використовує дані програми COVID Symptom Study для прогнозування зараження COVID-19 шляхом порівняння симптомів людей та результатів традиційних тестів на COVID-19. Дослідники кажуть, що це може допомогти населенню, де доступ до тестування обмежений. Незабаром розпочнуться два клінічні випробування у Великій Британії та США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більше 3,3 млн осіб у всьому світі завантажили додаток COVID Symptom Study і використовують його для щоденних звітів про стан свого здоров’я, незалежно від того, чи почуваються вони добре чи мають будь-які нові симптоми, такі як постійний кашель, лихоманка, втома і втрата смаку або нюху.

Дослідники проаналізували дані жителів Великої Британії і США, які регулярно реєстрували дані про стан здоров’я в додатку, близько третини з яких мали симптоми, пов’язані з COVID-19. Як з'ясувалося, з них 18 374 людини повідомили, що у них був тест на коронавірус, а у 7 178 осіб позитивний результат.

Дослідницька група проаналізувала, які симптоми COVID-19 найчастіше пов’язані з позитивним тестом. Вчені з’ясували, що дані щодо втрати смаку та нюху (аносмія) була особливо вражаючими: дві третини користувачів з позитивним результатом на коронавірус повідомили про цей симптом порівняно з більш ніж однією п’ятою учасників, у яких результат тесту був негативним.

Отримані дані свідчать про те, що аносмія є більш сильним фактором, який прогнозує COVID-19, ніж лихоманка.

Потім дослідники створили математичну модель, яка з майже 80% точністю передбачала ймовірність того, що людина буде мати COVID-19, враховуючи її вік, стать та поєднання чотирьох основних симптомів: втрату нюху або смаку, сильний чи постійний кашель, втому і втрату апетиту.

Дослідники припускають, що поєднання цього прогнозу ШІ з широким розповсюдженням додатка може допомогти виявити осіб, які можуть бути заразними, як тільки почнуть з’являтися ранні симптоми, зосередивши зусилля з відстеження та тестування там, де вони найбільше потрібні.

"Наші результати показують, що втрата смаку або запаху є ключовою ранньою попереджувальною ознакою інфекції COVID-19 і має бути включена в звичайний скрінінг на захворювання", - заявив професор Тім Спектор з Королівського коледжу в Лондоні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 279 097 випадків зараження коронавірусом, з них 287 878 летальних, одужало 1 537 700 осіб.