У Британії на боротьбу з кібератаками можуть “мобілізувати” штучний інтелект

Використання штучного інтелекту допоможе розвідці Великої Британії боротися з новими видами загроз із боку інших держав.

Про це йдеться у звіті британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), повідомляє Express.

«Використання штучного інтелекту рекомендується британській розвідці для боротьби з новими загрозами», - йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом RUSI, противники Британії можуть використовувати технології на основі штучного інтелекту для атак у кіберпросторі та на політичну систему країни.

Зокрема наводяться приклади таких атак у вигляді поширення оброблених з технологію «deep fake» фотографій та відео для маніпулювання думками й виборами.

На думку експертів, потрібно вже починати використовувати штучний інтелект, який зможе виявити та зупинити онлайн кібератаки, ще до того як вони з’являться.