Туреччина запустила масове виробництво апаратів ШВЛ

У Туреччині налагодили масове виробництво апарати штучної вентиляції легень – до кінця травня планується випустити 5 тисяч приладів.

Про це повідомив технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Секретом успіху були наші почуття милосердя, співчуття та справедливості, які є цінностями нашої цивілізації… Нас спонукала ця можливість дати джерело дихання людям в умовах світової пандемії», - розповів він.

Байрактар також повідомив, що МОЗ Туреччини вже замовило 5 тисяч таких приладів.

Таким чином Туреччина має намір забезпечити свою потребу в апаратах ШВЛ, що різко зросла в умовах пандемії, а надалі - й експортувати їх. Цими приладами планується обладнати більшість місць інтенсивної терапії в лікарнях країни (до спалаху COVID-19 їх нараховувалося 25 тисяч, апаратів ШВЛ - 18 тис.).

У процесі створення виробничої лінії співпрацювали великі компанії – у тому числі оборонної галузі: Baykar, Aselsan, Arçelik, BIOSYS.

Як повідомлялося, наприкінці березня провідні турецькі компанії оборонної промисловості взялися спільно налагодити виробництво апаратів штучної вентиляції легень, аби забезпечити потреби країни в умовах пандемії коронавірусу.