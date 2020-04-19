NASA планує привезти з Марса зразки ґрунту

NASA і Європейське космічне агентство планують у 2031 році вперше в історії привезти на Землю зразки ґрунту з Марса.

Про це повідомляє Nature.

Зазначається, що у липні цього року планують відправити марсохід Perseverance, який має зібрати 30 проб ґрунту з Марса. У 2026 році буде відправлений ще один апарат, який сяде поруч з Perseverance у 2028 році.

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Він має забрати зразки та вийти на орбіту планети, де його вже буде очікувати ще один апарат, що зможе долетіти до Землі.