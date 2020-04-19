Ракета SpaceX доставить астронавтів на Міжнародну космічну станцію

Ракета SpaceX доставить 2 американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Про це повідомляє Голос Америки.

"27 травня NASA знову відправить американських астронавтів на американській ракеті з американської землі", - йдеться у повідомленні.

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon.

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Запуск запланований на 27 травня о 9:32 за київським часом з космодрому у Флориді, США.