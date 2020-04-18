NASA запланувало день першого пілотованого запуску Crew Dragon
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Укрінформ
Перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon повинен відбутися 27 травня.
Дату першого польоту нового космічного корабля Crew Dragon озвучив глава Космічного відомства США Джим Брайденстайн.
Йдеться про історичний момент - як для Сполучених Штатів, так і для всього світу, повідомляє
Нагадаємо, Америка не проводила пілотованих стартів космічних стартів з моменту виведення з експлуатації у 2011 році корабля Space Shuttle.
BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020
Crew Dragon соответствует новым требованиям.
Нагадаємо, свій перший політ новий апарат виконав у безекіпажному режимі як 2 березня 2019 року: тоді космічний корабель зістикувався з МКС і успішно повернувся на Землю.
Намічений на 29 травня перший пілотований запуск раніше отримав визначення SpaceX DM-2. В рамках нього два астронавти - Даглас Херлі і Боб Бенкен - мають бути доставлені на станцію. У якості ракети ракети використовують Falcon 9 Block 5. Її, як і космічний корабель Crew Dragon, розробила компанія SpaceX.
фото: SpaceX