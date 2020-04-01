Перший пілотований політ Dragon Crew на МКС відбудеться без росіян

Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) обрало астронавтку Шеннон Вуолкер для польоту на Міжнародну космічну станцію на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

«NASA обрала астронавтку Шеннон Вуолкер для першого польоту космічного корабля Crew Dragon від SpaceX з людьми, під час місії на Міжнародну космічну станцію», - йдеться у пресрелізі.

В Управлінні додали, що разом із Вуолкер на МКС полетять астронавти NASA Майкл Гопкінс і Віктор Гловер Джуніор та астронавт від Агентства аерокосмічних досліджень Японії Сойчі Ногучі.

Експедиційна місія триватиме пів року.

Зазначається, що запуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon очікуються в другій половині травня на космічному центрі NASA у Флориді.

Портал Space News зауважує, що представники Роскосмосу висловили під час зустрічі з американською стороною ряд застережень до «неперевіреного» корабля Маска і тому вирішили не делегувати своїх космонавтів на перший політ на МКС.

Водночас у NASA й далі планують відправляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію на російських ракетах Союз, у відповідь американське відомство дозволятиме російським космонавтам літати на комерційних американських ракетах. Такий концепт називається «змішані екіпажі».

Як відомо, зараз екіпажі на Міжнародну космічну станцію відправляють російські кораблі «Союз» і успіх корабля Маска загрожує багатомільйонними втратами для космічної галузі РФ, яка й без того страждає через санкції.

Фото: NASA