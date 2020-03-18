SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink

Ракета Falcon 9 аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска успішно вивела на орбіту чергову партію 60 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомила компанія у Twitter.

«Підтверджено успішне розгортання (на орбіті – ред.) 60 супутників Starlink», - заявили у SpaceX.

Зазначається, що супутники були виведені на орбіту ракетою Falcon 9, яка була запущена з космодрому у Флориді.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/GZq8sUQ2TP — SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті. Тоді стало відомо, що компанія планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тисяч інтернет-супутників Starlink.