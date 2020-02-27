SpaceX відправить наступного тижня “ювілейний” Dragon до МКС

Компанія SpaceX Ілона Маска 6 березня відправить на Міжнародну космічну станцію вантажний корабель Dragon.

Про це у Twitter повідомило Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

“Наступна місія SpaceX до Міжнародної космічної станції запланована на п'ятницю 6 березня о 23.50 за Вашингтоном”, - заявили у NASA.

The next @SpaceX resupply mission to @Space_Station is now scheduled for Fri., March 6 at 11:50pm ET. The #Dragon spacecraft will deliver over 5,600 pounds of cargo and supplies. More: https://t.co/JdjYueNFbO

About the @ISS_Research on board: https://t.co/db981glRJY pic.twitter.com/FL9SP1Fywn — NASA (@NASA) February 26, 2020

В Управлінні додали, що корабель Dragon, який буде відправлений на ракеті Falcon 9, привезе до МКС вантажу для дослідження у розмірі 2,5 тонни.

Зазначається, що спочатку відправлення 20-ї комерційної місії SpaceX було заплановане на 2 березня. Проте через певні технічні проблеми її було відкладено на 6 березня.