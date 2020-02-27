SpaceX відправить наступного тижня “ювілейний” Dragon до МКС

SpaceX відправить наступного тижня “ювілейний” Dragon до МКС

Укрінформ
Компанія SpaceX Ілона Маска 6 березня відправить на Міжнародну космічну станцію вантажний корабель Dragon.

Про це у Twitter повідомило Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

“Наступна місія SpaceX до Міжнародної космічної станції запланована на п'ятницю 6 березня о 23.50 за Вашингтоном”, - заявили у NASA.

В Управлінні додали, що корабель Dragon, який буде відправлений на ракеті Falcon 9, привезе до МКС вантажу для дослідження у розмірі 2,5 тонни.

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Зазначається, що спочатку відправлення 20-ї комерційної місії SpaceX було заплановане на 2 березня. Проте через певні технічні проблеми її було відкладено на 6 березня.

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