NASA обрала місію, що буде досліджувати магнітні бурі
Про це повідомляє Space News.
«NASA оголосила про фінансування розробки кластеру з шести малих супутників, які будуть літати над геостаціонарною орбітою для дослідження магнітних бур», - йдеться у повідомленні.
У відомстві вважають, що місія Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE) є місією «можливостей» для своєї геліофізичної програми.
Як повідомляє портал, вартість місії сягатиме 62,2 мільйона доларів США, а її запуск запланований на липень 2023 року.
Зазначається, що SunRISE складатиметься з шести невеликих супутників, які будуть літати в діапазоні 10 км біля планети Земля. Разом супутники сформують віртуальний радіотелескоп.
Місія передаватиме на Землю магнітні хвилі, пов’язані з сонячними бурями, адже з самої планети неможливо їх виявити через втручання іоносфери нашої планети.
Наукові, у свою чергу, переконані, що місія допоможе їм краще зрозуміти, яка саме сонячна діяльність може призвести до великих магнітних бур.