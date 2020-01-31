Інженери NASA з відстані в 18 мільярдів кілометрів полагодили Voyager 2

Устаткування космічного апарата Voyager 2 повернули в роботу після відключення системи захисту від збоїв.

Про це пише meduza.

Voyager 2, який віддалився на початок 2020 року від Землі на 18,5 мільярда кілометрів, 25 січня, не зміг виконати маневр для калібрування приладу, що вимірює магнітне поле.

Телеметрія показала одночасну роботу двох систем, які споживають багато енергії. Щоб уникнути її дефіциту, захист «Вояджера» відключив всі наукові інструменти. Інженери до 28 січня включили наукове обладнання та одну з двох систем, що вимагають багато енергії.

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Нагадаємо: «Voyager -2» і «Voyager -1» запустили в 1977 році з різницею 16 днів, зонди досліджували Сонячну систему. Перший «Вояджер» до січня 2020-го пройшов відстань у 20 мільярдів кілометрів, це найвіддаленіший від Землі об'єкт, створений людиною. Другий «Вояджер» його ніколи не наздожене, хоч і стартував першим.